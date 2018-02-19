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Yaralı inek sedyeyle taşındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kayalıklardan dereye düşerek yaralanan inek kurtarıldı. Sedyeyle araca taşınan yaralı hayvan, tedavi için veterinere götürüldü.

İHA | 19.02.2018 - 15:35..
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi Dağevleri mevkiinde dere yatağına düşerek yaralanan büyükbaş havyanı kurtaramayan sahipleri itfaiye ve zabıtadan yardım istedi.

Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ve zabıta ekipleri yaralı hayvanı önce dereden çıkardı, ardından da kontrollü bir şekilde sedyeye aldı.

200 METRE SEDYEYLE TAŞINDI

Dağlık arazide yaklaşık 200 metre sedye ile taşınan yaralı hayvan daha sonra itfaiye aracı ile veterinere götürüldü.

Yaralı inek sedyeyle taşındı

Yaralı hayvanın bazı kemiklerinin kırıldığı tespit edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaralı inek sedyeyle taşındı

Yaralı hayvanın sahipleri Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine yaptıkları yardımdan dolayı teşekkür ederken, tedavisinin belediye veteriner işleri müdürlüğünde devam ettiği bildirildi.

Yaralı inek sedyeyle taşındı

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