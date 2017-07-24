Yaralı kadını vatandaşlar kurtardı

Erdoğan, Körfez ülkelerini kapsayan ziyaretleri kapsamında geldiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafından karşılandı.

Fatih Terim, TFF'den izin alınması durumunda hem Galatasaray'ı hem de A Milli Takım'ı çalıştırabileceğini söyledi.

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Wolfgang Hellmich: Konya meselesi İncirlik'le aynı değil

Ziyaret hakkının "ittifak sorunu" olduğunu söyleyen Hellmich, Türkiye'nin müttefik olarak konumunun sorgulanmasına neden olduğunu söyledi.