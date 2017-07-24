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Yaralı kadını vatandaşlar kurtardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cipin altında kalan Zeliha Taycı'yı kurtarmak için onlarca kişi yardım etti.

24.07.2017 - 20:11
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Olay öğle saatlerinde, Gebze Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Adı açıklanmayan sürücü, yönetimindeki 06 YB 0034 plakalı cipte bulunan arkadaşı Zeliha Taycı'nın araçtan inmesinin ardından yanlışlıkla gaza bastı.

ARAÇ 19 METRE SÜRÜKLENDİ

Zeliha Taycı cipin altında kaldı. Zeliha Taycı cipin altında yaklaşık 19 metre sürüklenirken, araç yol kenarındaki bir otomobile çarparak durdu.

Yaralı kadını vatandaşlar kurtardı

VATANDAŞLAR KADININ İMDADINA YETİŞTİ

Kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Vatandaşlar itfaiyenin de yönlendirmesiyle cipi yana doğru kaldırdı.

Yaralı kadını vatandaşlar kurtardı VİDEO

Yaralı kadını vatandaşlar kurtardı

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Zeliha Taycı aracın altından çıkarılırken, 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Zeliha Taycı kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis cip sürücüsünü gözaltına alırken, soruşturma başlattı.
Yaralı kadını vatandaşlar kurtardı


Yaralı kadını vatandaşlar kurtardı

Yaralı kadını vatandaşlar kurtardı

Yaralı kadını vatandaşlar kurtardı

Yaralı kadını vatandaşlar kurtardı

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