Olay öğle saatlerinde, Gebze Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Adı açıklanmayan sürücü, yönetimindeki 06 YB 0034 plakalı cipte bulunan arkadaşı Zeliha Taycı'nın araçtan inmesinin ardından yanlışlıkla gaza bastı.
ARAÇ 19 METRE SÜRÜKLENDİ
Zeliha Taycı cipin altında kaldı. Zeliha Taycı cipin altında yaklaşık 19 metre sürüklenirken, araç yol kenarındaki bir otomobile çarparak durdu.
VATANDAŞLAR KADININ İMDADINA YETİŞTİ
Kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Vatandaşlar itfaiyenin de yönlendirmesiyle cipi yana doğru kaldırdı.
Yaralı kadını vatandaşlar kurtardı VİDEO
YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan Zeliha Taycı aracın altından çıkarılırken, 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Zeliha Taycı kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis cip sürücüsünü gözaltına alırken, soruşturma başlattı.