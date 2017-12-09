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Yaralı karacayı köpeklerin elinden kurtardılar

Samsun’un Ladik ilçesinde çamura batan yaralı karacayı fark eden vatandaşlar, başına köpekler dadanan hayvanı kurtararak veterinere götürdü.

İHA | 09.12.2017 - 17:12..
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Ladik Belediyesi göl tesisinde çalışan Nafiz Burak Başoğlu, Savaş Ömür ve Ali Osman Titiz, köpeklerin sazlıkların arasında havladığını ve değişik sesler geldiğini duyunca sazlıklara doğru gittiler.

İlk anda sazlıkların arasında ayı ya da domuz olduğunu zanneden vatandaşlar, daha sonra yaralı karacanın bataklıkta acı çektiğini fark ettiler.

KÖPEKLERİ KOVALADILAR

Sazlıkların etrafındaki köpekleri kovalayan tesis çalışanları, daha sonra da uzun uğraşlar sonucunda yaralı karacayı kurtararak veterinere götürdüler.

Yaralı karacayı köpeklerin elinden kurtardılar

Yaralı karacayı kucaklayarak bataklıktan kurtardıktan sonra veterinere götüren tesis çalışanları daha sonra da Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine haber verdi.

Yaralı karacayı köpeklerin elinden kurtardılar

Çenesinde kırık bulunan ve kalçasından yaralanan karaca, veteriner tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesine gönderildi.

Yaralı karacayı köpeklerin elinden kurtardılar

Yaralı karacayı köpeklerin elinden kurtardılar

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