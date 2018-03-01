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Yaralı kaya kartalı tedaviye alındı

Ağrı Doğubeyazıt'ta bulunan yaralı kaya kartalı tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

AA | 01.03.2018 - 15:51..
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaralı halde bulunan kartal, Kars'ta tedavi altına alındı.

İlçedeki yaralı halde bulunan kaya kartalı, sokak hayvanları için inşa edilen Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki ilk müdahale sonrası görevlilerce Kars'a götürüldü.

SAĞ KANADI KIRIK

Buradaki Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan kartalın sağ kanadının kırık olduğu anlaşıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Kars Şube Müdürü Murat Doğanay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kartalın duyarlı vatandaşlarca bulunduğuna işaret etti.

Doğanay, tedavisi devam eden kartalın sağlığına kavuşunca doğaya salınacağını aktardı.

Yaralı kaya kartalı tedaviye alındı

Yaralı kaya kartalı tedaviye alındı

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