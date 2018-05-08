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Yaralı taşıyan ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yaralı taşıyan ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

AA | 08.05.2018 - 17:29..
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Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Perihan Y.'yi Edremit Devlet Hastanesi'ne götüren Neslihan Dökmeci'nin kullandığı ambulans, Edremit Otogarı kavşağında sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen ve otomobillerle çarpıştı.

Yaralı taşıyan ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Kazada, ambulans sürücüsü Dökmeci ile sağlık görevlileri Meltem Eryılmaz ve Berna Ünal Uçak yaralandı. Ambulansta sıkışan yaralılar, bölgeye sevk edilen Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

YARALILAR BAŞKA BİR AMBULANS İLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yaralılar, başka bir ambulans ile Edremit Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Kaza nedeniyle Edremit-Çanakkale karayolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Yaralı taşıyan ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Yaralı taşıyan ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Yaralı taşıyan ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

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