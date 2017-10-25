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Yaralı tavuğu hastaneye götüren koca yürekli adam

Hatay'da açık veteriner bulamadığı için yaralı tavuğunu acil servise getiren adamın mücadelesi.

25.10.2017 - 15:37
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Veteriner bulamayınca yaralı tavuğunu hastanenin acil servisine götüren hastane yetkililerinin tavukla ilgilenmemesi karşısında bolca sitem etti. Bu tartışmalar ise orada bulunanlar tarafından kameraya kaydedildi.

"ASLAN DEĞİL, KAPLAN DEĞİL... TAVUK O"

Kameralara yansıyan görüntülerde hemşire yada doktor olduğu tahmin edilen bir kadının; "Hayvana bir şey yaparız, hayvan o anda bizi ısırır, bir şey yapar." demesi üzerine çaresiz adam; "Ne hayvanı? Aslan değil, kaplan değil. Bir şey yapmaz. Tavuk o." dedi.

Yaralı tavuğu hastaneye götüren koca yürekli adam

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