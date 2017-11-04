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Yaralılar yardım beklerken o aracının derdine düştü

İstanbul'da, bir motosikletin aracına arkadan çarpmasına sinirlenen sürücünün olay yerinde söyledikleri duyanları hayrete düşürdü.

04.11.2017 - 13:55
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İstanbul'da D-100 karayolu Merter Mevkii'nde dün akşam meydana gelen kazada, iki kişinin bulunduğu bir motosiklet bir araca arkadan çarparak devrildi. Motosikletteki 2 kişi yaralanırken eski model aracın arkasında ufak çapta hasar meydana geldi.

"ÖLDÜRECEĞİM ONLARI"

Çevredekiler yerde yaralı yatan Türkmenistan uyruklu 2 kişiye yardım etmek için seferber oldu. Ancak otomobiline çarpılan iki sürücü hariç. Aracına çarpılan sürücü yaralıları izlerken dakikalarca söylediği sözleri duyanlar şok oldu. Öfkeli sürücü, "Öldüreceğim onları." dedi.

Yaralılar yardım beklerken o aracının derdine düştü VİDEO

"EŞİMİN KOLUNDAN BİLEZİK SÖKTÜM"

Sürücü sözlerine, "Öldüreceğim onları şimdi. Ben aracıma kendi çocuğumdan daha iyi bakıyorum. Kusura bakma ama kendi geldi vurdu. Ölsün. Sopayı alıp ben öldüreceğim şimdi. 10 bin lira masraf yaptım ben buna. Eşimin kolumdan bilezik söktüm. Bu arabayı yarın satacaktım." diyerek küfürler savurdu. Bir kamyon sürücüsü ise kamyoncuların derdini anlatma derdine düştü.

Öfkeli sürücüyü duyarlı vatandaşlar da bu şekilde konuşmaması için uyardı ancak o kimseyi dinlemedi. Kask takmadığı görülen yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken sürücü hala duyanları şok eden sözlerine devam ediyordu.
Kaza sonrası yaşananlar  bir başka motosikletli tarafından görüntülendi.

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