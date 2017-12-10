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Yaralılara yardım etmek isterken kazada hayatını kaybetti

Manisa'da otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü yaralılara yardım etmek isterken hayatını kaybetti.

İHA | 10.12.2017 - 23:07..
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Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde bir traktör ile otomobil çarpıştı. Otomobildeki yaralılara yardım etmek için traktörden inen sürücü, başka bir aracın çarpması sonrası hayatını kaybetti.

Yaralılara yardım etmek isterken kazada hayatını kaybetti

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde saat 19.30 sıralarında Harun Toprak idaresindeki 45 SY 146 Plakalı otomobil şehir merkezine girişte önünde seyir halde ilerleyen Hasan Başkaya’nın kullandığı 45 L 3126 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kaza esnasında otomobilde bulunan Sevim Toprak hayatını kaybederken traktör şoförü Hasan Başkaya, aracından inip otomobilde bulunanlara yardım etmeye giderken plakası henüz tespit edilemeyen başka bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılara yardım etmek isterken kazada hayatını kaybetti

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