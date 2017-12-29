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Yaralısını hastaneye götürürken ikinci kazayı yaptı

Düzce'de bisikletle otomobil çarpıştı. Bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, otomobil bir kez daha kaza yaptı.

AA | 29.12.2017 - 03:01..
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Düzce'nin merkeze bağlı Aynalı köyünde bisikletiyle seyir halinde olan 47 yaşındaki Avni Kaplan'a, Gökhan Yıldız idaresindeki 81 GE 181 plakalı otomobil çarptı.

Yaralısını hastaneye götürürken ikinci kazayı yaptı

Yaralanan Kaplan, kendisine çarpan otomobille hastaneye götürülürken, Konuralp Mahallesi Tabakhane Köprüsü'nde, otomobil bir evin duvarına çarptı. Kazada, Avni Kaplan aracın içinde sıkıştı.

Yaralısını hastaneye götürürken ikinci kazayı yaptı

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Kaplan, sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Avni Kaplan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

 

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