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Yarasa komandolardan gece atlayışı

Kayseri'deki 1. Komando Tugay Komutanlığının gerçekleştirilen 'Erciyes-2018' tatbikatı, gece etabıyla başladı.

AA | 23.05.2018 - 03:31..
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Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev icra eden ve sancağında 2 üstün cesaret ve feragat madalyası olan Kayseri 1. Komando Tugayı tarafından gerçekleştirilen Erciyes-2018 tatbikatı, gece etabıyla başladı.

Komandolar gece atlayışıyla göz doldurdu

Yarasa komandolardan gece atlayışı

YARASA KOMANDOLAR'DAN GECE UÇUŞU

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında "Yarasa komando" olarak nitelendirilen 12 kişilik komando timi, CN-235 CASA tipi uçağa binerek şehit Teğmen Hasan Bak atma ve atlama sahasına paraşütle iniş yaptı. Komando timi, bugün gerçekleştirilecek temsili operasyon öncesinde sahanın güvenliğini sağladı.

Yarasa komandolardan gece atlayışı

Öte yandan, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri de tatbikata katılarak, icra edilen operasyon hakkında bilgi aldı.

Yarasa komandolardan gece atlayışı

Yarasa komandolardan gece atlayışı

Yarasa komandolardan gece atlayışı

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