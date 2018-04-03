Epilepsi hastasının parasını çaldı

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Çirişhane Mahallesi’nde meydana gelen olayda, epilepsi (sara) hastası olan S.Ç., bir ganyan bayisinde nöbet geçirerek bayıldı.

PARAYI AĞZINA DOLDURDU

O esnada bayide bulunan H.İ.K. isimli şahıs yardım etmek bahanesiyle S.Ç.’ye yaklaştı. S.Ç.’nin cebindeki 260 lirasını alıp ağzına atan H.İ.K., daha sonra ayağa kalkarak bayiden uzaklaştı. Kendine gelen S.Ç. durumu fark ederek polise bilgi verdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde H.İ.K.’nin şüpheli tavırlarını fark eden ekipler, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Kısa bir süre sonra yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.