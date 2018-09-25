Yardım etmek istediği kazazede eşi çıktı

Kaza, Eyüpsultan Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. 34 yaşındaki Pınar Çalık bir sürücü kursuna ait eğitim aracıyla deneme sürüşü yapmak için park halinden yola çıkıp “U" dönüşü yapmaya çalıştı. Çıtak'ın kullandığı araca, arkadan gelen Hasan Çakmak'ın kullandığı kamyonet çarptı.

Kazada otomobili kullanan Pınar Çalık araç içerisinde sıkışırken, yolcu koltuğunda oturan eğitmen Azize Selen de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tesadüf eseri o sırada yoldan geçerek kaza yapan araca yardım etmeye çalışan bir kişi, aracı kullanan yaralının eşi Pınar Çalık olduğunu görünce yanından bir an olsun ayrılmadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan araçtan çıkartılan Pınar Çalık ve yolcu koltuğundaki eğitmen Azize Selen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"ANİDEN ÖNÜMÜZE ÇIKTI"

Kazaya Karışan Kamyonet sürücüsü Hasan Çakmak, “O araç park halinde duruyordu, aniden önümüze çıktı. Ben sol tarafa kaçmaya çalıştım ama araca vurduk. Direksiyon dersi alıyormuş galiba" dedi.

Olayın bir diğer görgü tanığı Adem Kantarcı ise, "Ben karşıdan geliyordum. Bu bayan dönemedi, eğitim aracı zaten dönmeye çalışırken kamyonet vurunca duvara çarptı. O sırada tesadüfen eşi geçiyormuş, eşi kazaya bakınca kaza yapan kişinin eşi olduğunu söyledi. Yardımcı olmaya çalıştı. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık" diye konuştu.



