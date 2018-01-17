Yardımcı doçentlikle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Doktoradan sonra, doçentlikten önce zorunlu bir kademe olarak kabul edilen yardımcı doçentliğin kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Allah aşkına şu yardımcı doçentlik olayı nedir ya bunu gözden geçirin." diye seslenmiş, geçen hafta ise Marmara Üniversitesi Rektörlüğü binasında Marmara Üniversitesi 135. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda eğitim sistemi ve üniversiteler hakkında açıklamalarda bulunurken, artık doktoradan sonra kazananların direkt doçentliğe gideceğini söylemişti.