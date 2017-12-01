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Yargıç Berman Reza Zarrab için pastil istedi

Yargıç Berman, ABD ile anlaşarak ifade veren Reza Zarrab için boğaz pastili istedi.

Haber Merkezi | 01.12.2017 - 23:24..
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Yargıç Berman Reza Zarrab için pastil istedi

ABD'de devam eden davada kendisinden istenilenleri tek tek anlatan Reza Zarrab için mahkemeye ara verildi. Araya giden mahkemede ise Yargıç Berman'ın isteği şaşırttı.

Yargıç Berman Reza Zarrab için pastil istedi

"BOĞAZ PASTİLİ VERİN"

Mahkum kıyafetleri giyerek başladığı mahkemede, ilk gün zincirleri çıkartılan Zarrab için şartlar her geçen gün değişmeye devam etti.

İstedikleri gibi konuşturuldukça değerlenen Zarrab, ardından ceket ve tişört giyerek mahkemeye katıldı. Zarrab için bugün de boğaz pastili istendi.

Yargıç Berman, bu isteğine 'uzun süre konuştuğu için' notunu ekledi.

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