Yargıtay Başkanı Cirit: Yargıya güven hızla yükseliyor

Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'a özel açıklamalarda bulundu. Türkiye’de yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu söyleyen Cirit, bunun aksini iddia etmenin emeğe saygısızlık olduğunu ifade etti. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'a konuşan Cirit, şunları dedi:

"20 BİN HAKİM VE SAVCIYA HAKSIZLIK YAPILAMAZ"

"Türkiye’de yargı bağımsız ve tarafsızdır. Aksini iddia etmek gecesini gündüzüne katarak, özveri ile çalışan 20 bin hâkim ve savcının emeğine saygısızlıktır. Son zamanlarda Türk yargı üzerinde ciddi spekülasyonlar yapılmaktadır. Yargıya güven olmadığı iddia edilmektedir. Bu husus asla doğru değildir. 15 Temmuz 2016’da yapılan alçak darbe teşebbüsü Türk devletinin tüm kurumlarına zarar verdiği gibi, en büyük zararı da Türk yargısına vermiştir. Buna rağmen Türk yargısı özveri ile görevini yapmada, adaleti sağlama konusunda olağanüstü bir çaba göstermektedir."

"YANLIŞ ALGI ORTAYA ÇIKTI"

"1 hafta önce de Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili’nin “Türk yargısına güven yüzde 70’ten yüzde 30’a düştü” sözü üzerine açıklama yaptım. Hukuk sisteminde ihtiyari arabuluculuk ve ihtiyari tahkim bulunmasına rağmen Türk halkının bu müesseselere itibar etmeyip ihtilafların çözüm yeri olarak yargıyı görmesinin yargıya güven endeksinin yüksek olduğunu gösterdiğini ifade ettim. Orada söylemediğim bir söz üzerinden yanlış bir algı ortaya çıktı."

"YARGIYA OLAN GÜVEN HIZLA ARTTI"

"Geçtiğimiz dönemde bazı önemli davaların Pennsylvania’da çözülmüş olması, hukukun silah gibi kullanılması, arama, el koyma, dinleme gibi birçok tedbir kararının gelişigüzel, hukuk dışı ve kanuna aykırı olarak kullanılması, Genelkurmay Başkanı’nın tutuklanması Türk yargısına güveni sarsacak niteliklerde eylemler olmuştur. Yargıya güveni FETÖ sarstı. Bununla birlikte hain darbe girişiminin ardından 4 bine yakın hâkim ve savcının terör örgütü üyesi olarak yargılanıyor olması da yargıya güveni sarsacak niteliktedir. Şu an Türk yargısı çok büyük gayret ve özveri ile çalışarak yargıya güveni hızla Türk halkının istediği noktaya getirmek için mücadele etmektedir. En son yapılan kamuoyu ölçümleri de Türk yargısına güvenin hızla yükseldiğini göstermektedir. Bundan da büyük memnuniyet duymaktayız."

"BEKLEYEN 1.2 MİLYON DOSYA VAR"

Yargıtay Birinci Başkanı Cirit, son yıllarda ciddi oranda artan iş yüküne dikkat çekerek, “Bugün için ceza dairelerinde 352 bin 794 dosya, hukuk dairelerinde 334 bin 883 dosya, Ceza Genel Kurulu’nda bin 509, Hukuk Genel Kurulu’nda 4 bin 422 dosya bulunmaktadır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bulunan 522 bin 675 dosya ile birlikte şu anda Türk Yargıtayı’nın önünde karara bağlanmayı bekleyen 1 milyon 216 bin 646 dosya bulunmaktadır” dedi.

Cirit, bu dosyaların Yargıtay’a gelmesinden önceki yargılama süreci de dikkate alındığında makul yargılama süresi içerisinde davaların sonuçlandırılması noktasında ciddi sıkıntılar ortaya çıktığını belirterek, Yargıtay üyelerinin sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

"YARGITAY'DA OLUŞAN BOŞLUK GİDERİLMELİ"

Özellikle nitelikli tetkik hâkimlerin bölge adliye mahkemelerine gitmesinden sonra Yargıtay’da oluşan boşluğu giderici adımların atılması gerektiğine işaret eden Cirit, şunları söyledi:

“Yine daha önce yasamızdan kaldırılan tetkik hâkimlerinin Yargıtay’dan ayrılışı ile ilgili düzenleme yeniden getirilmelidir. Yargıtay’a gelecek ya da buradan gönderilecek tetkik hâkimleri Yargıtay’ın görüşü alınarak belirlenmelidir. Yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevlendirilecek savcıların belirlenmesinde de bu usul işletilmelidir. Bu adımlar Yargıtay’ın iş yükünde ciddi anlamda rahatlama getirecektir. Davaların makul yargılama sürelerde sonuçlandırılması noktasında kolaylık sağlayacaktır. Dosyaların makul sürelerde sonuçlandırılması açısından yapılacak olan düzenlemeyi desteklemekteyim.”