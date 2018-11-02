Yargıtay hakiminden ilginç karar

"Erkek eşin sürekli yemeğe habersiz erkek misafir getirmesi" boşanma sebebi sayıldı.

İKİ YIL ÖNCE BOŞANMA DAVASI AÇILDI

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun aktardığı Yargıtay kararına göre, N.A adlı kadın, kocası M.A sürekli erkek arkadaşlarını yemeğe davet ettiği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle iki yıl önce boşanma davası açtı.

KARAR TEMYİZ EDİLDİ

Gerze Asliye Hukuk Mahkemesi, davacı kadını haklı gördü ve çiftin boşanmasına karar verdi. Davacı kadın kusur belirlemesi, tazminat taleplerinin reddi, tedbir nafakaların başlangıç tarihleri ve nafakaların miktarları yönünden; davalı erkek ise kararın tamamını temyiz etti.

"EŞİNİZ LOKANTANIN AŞÇISI DEĞİLDİR"

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, temyiz itirazlarını reddederek kararı oybirliği ile onadı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, kararı sosyal medya hesabından "Eviniz lokanta, eşiniz de o lokantanın aşçısı değildir" notuyla duyurdu.