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Yargıtay kararına karşı çıktı: Ben deli değilim

Bursa’da, 12 yıl önce evden kaçan kızına benzettiği kadını tabancayla vurup ağır yaralayan Haydar Emeç, akli dengesinin araştırılmasını isteyen Yargıtay'IN kararına karşı çıkarak aksini iddia etti.

İHA | 28.12.2017 - 10:29..
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Bursa’da 2014 yılında yaşanan olayda, Beşevler Küçük Sanayi Metro İstasyonu civarında, bir kaynakçı dükkanında sekreterlik yapan 31 yaşındaki Remziye Y’yi, Haydar Emeç 12 yıl önce evden kaçan kızına benzettiği için silahla ağır yaraladı.

Yargıtay kararına karşı çıktı: Ben deli değilim

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI DÜŞÜNÜLDÜ

Emeç hakkında 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde verilen 16 yıllık cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Sanığın öz kızı Gülcan Emeç’in olayın meydana geldiği tarihte 33 yaşında olduğunu, o yaştaki kızını tanımayan Emeç’in akli dengesinin yerinde olmama ihtimalini değerlendiren yüksek mahkeme, adli tıp kurumundan gelecek rapora göre yeniden karar verilmesini istedi.

Yargıtay kararına karşı çıktı: Ben deli değilim

"BEN DELİ DEĞİLİM"

Bunun üzerine tekrar hakim karşısına çıkan Haydar Emeç, Yargıtay kararının aksini iddia etti. Emeç, "Ben deli değilim." diyerek akli dengesinin yerinde olduğunu söyledi. Emeç hakkında adli tıptan gelecek rapora göre yeniden karar verilecek.

Yargıtay kararına karşı çıktı: Ben deli değilim

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