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Yargıtay, mahkemenin kaçak elektrik cezasını bozdu

Van'da kaçak elektrik kullanan bir kişi 1920 lira para cezasına çarptırıldı. Karar daha sonra bozuldu.

Haber Merkezi | 29.11.2017 - 11:16..
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Yargıtay, mahkemenin kaçak elektrik cezasını bozdu

Yargıtay, mahkemenin kaçak elektrik cezasını bozdu

Van'da S.K. isimli bir tüketici, elektrik şirketinin tespiti üzerine kaçak elektrik cezasına çarptırıldı ve tüketiciye 1920 TL para cezası kesildi.

TÜKETİCİ, 1920 LİRALIK PARA CEZASINI İPTAL ETTİRDİ

S.K. isimli tüketici, 1920 TL’lik kaçak elektrik faturasını Tüketici Hakem Heyeti kararıyla iptal ettirdi. Hakem heyeti ayrıca ödediği meblağın aboneye iadesine karar verdi.

YEREL MAHKEME ELEKTRİK ŞİRKETİNİ HAKLI BULDU

Elektrik şirketi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, hakem heyeti kararının iptalini istedi. Mahkeme, davayı kabul ederek, hakem heyeti kararını iptal etti ve 1920 TL kaçak elektrik cezasının ödenmesine hükmetti.

YARGITAY DEVREYE GİRDİ, MAHKEMENİN VERDİĞİ CEZAYI İPTAL ETTİ

Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın kanun yararına bozulmasını istedi. Başsavcılık, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca tarafların tüketici hakem heyeti kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilecekleri hükmünün yer aldığı belirtildi.

Başsavcılık, somut olayda, hakem heyeti kararının davacı elektrik şirketine 25 Mart 2015’te tebliğ edildiği, itirazın ise bu tarihten itibaren 15 günlük yasal süre geçtikten sonra 10 Nisan 2015’te yapıldığının görüldüğünü bildirdi. Başsavcılık, mahkemece davanın yasal itiraz süresinde açılmaması nedeniyle süre yönünden ret kararı vermesi gerekirken davayı kabul etmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu belirtildi.

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