Yargıtay'dan eski sevgiliye fotoğraf paylaşımı cezası

Ayrıldığı sevgilisinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmayan sanığı suçlu buldu.

ESKİ SEVGİLİSİNİN FOTOĞRAFINI KALDIRMADI

Dava dosyasına göre çift, sevgiliyken birlikte çektirdikleri fotoğrafları Faceebook hesabında yayımladı. Çift, bir süre sonra ayrıldı. U.M., kız arkadaşı G.B.’nin fotoğralarını şahsi hesabından kaldırmadı. G.B., tüm taleplerine rağmen fotoğraflarını kaldırmayan eski sevgilisi U.M. hakkında şikâyetçi olunca dava açıldı.

YEREL MAHKEME BERAAT VERDİ

Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre; İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi U.M. hakkında, “Bir süre arkadaşlık yapan sanığın katılanla beraber çekilmiş olduğu fotoğrafın Facebook sitesine yüklediği tarihin ve katılanla ayrıldıktan sonra rızası dışında yükleyip yüklemediğinin tespit edilemediği, böylece şüpheden sanığın yararlanması ilkesi gerekçesiyle” beraat kararı verdi.

MAHKEME DİRENİNCE KARAR KURULA GİTTİ

Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararını bozarak, sanığın TCK. 136. maddesindeki, “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına" hüküm gereğince cezalandırılmasını istedi.

Yerel mahkeme, Yargıtay’ın kararına direnerek ikinci defa beraat kararı verdi. Dosya bu kez, yargıtay Ceza Genel Kurulu'na (YCGK) geldi.

1-4 YIL ARASINDA HAPİS CEZASI İLE YARGILANACAK

Kurul, 2017/6231 sayılı kararı ile Yargıtay 12. Ceza Dairesi kararını oybirliği ile yerinde buldu. Yerel mahkemenin beraat kararını bozan Kurul, sanığın 1 ila 4 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması yönünde karar verdi.



Karar, isteğe aykırı fotoğraf paylaşanlar için emsal niteliğinde olacak.