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Yarı açık cezevinden çıkıp market soyup döndüler

Samsun'da, cezaevinden izinli çıkan iki şahıs, cezaevindeki bir arkadaşlarının marketine girerek çelik para kasasını çaldı. Zanlılar polis tarafından yolda yakalandı.

İHA | 19.06.2018 - 10:52..
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Samsun'da, Nurettin D.(46) ve Ramazan D.(36) isimli iki kişi, Bafra Yarı açık Cezaevinden birlikte kaldıkları market sahibi Ali S.’nin iş yerini soymaya karar verdi.

Cezaevinden izinli çıkan Nurettin D. ve Ramazan D., Ali S.’nin cezaevinde bulunmasından da istifade ederek, 13 Haziran’da gece saatlerinde, Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisi Örnek Sanayi Sitesindeki markete girip çelik para kasasını çaldı.

Yarı açık cezevinden çıkıp market soyup döndüler

Hırsızlık olayının ortaya çıkması üzerine polis hırsızların tespiti için çalışma başlattı. Olayda kullanılan aracın plakası ve daha sonra da kiralık olduğu anlaşılırken, hırsızların içinde bulunduğu otomobilin Samsun’dan İstanbul’a gittiği tespit edildi.

İÇİNDEKİLERİ ÇALIP KASAYI ATTILAR

Nurettin D. ve Ramazan D. İstanbul dönüşü Samsun’a gelirken Ankara yolu üzerinde yakalandı. İçinde 10 bin dolar para ile 30 adet çeyrek altın bulunduğu ileri sürülen çelik kasa ise Canik ilçesinin Gültepe Mahallesi’nde içindekiler çalınmış halde atılmış olarak bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosunda sorguları tamamlanan Nurettin D. ve Ramazan D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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