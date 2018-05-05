Yarım asır sonra açılan iki okul ile dostluk köprüsü oluştu

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaklaşık yarım asır sonra 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yeniden açılan Rum ilkokulu ve lisesi, toplam 38 öğrencisine rağmen, adadaki Rumların yüzünü güldürüyor.

Gökçeada'daki Rum okullarında 17 lise, 9 ortaokul, 12 anaokulu ve ilkokul öğrencisi eğitim ve öğretimlerini sürdürüyor.

Özel Gökçeada Rum Lisesi Müdürü İoakim Makis Kamburopulos, adada bulunan ilkokulun 2013'te, lise ve ortaokulun ise 2015'te yeniden açıldığını söyledi.

"HER TÜRK GİBİ EŞİT HAKLARA SAHİBİZ"

Loakin Makis Kamburopulos, "Bu elbette bizler için zor bir süreç oldu. Bir sürü engeli aşmamız gerekiyordu. Ama bu zorlu süreç düşündüğümüz gibi çok zorlu geçmedi. Biz çok mutluyuz şu anda. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, diğer herkes gibi eşit haklara sahibiz. Devlet büyüklerimiz bu süreçte bizi çok iyi karşıladı. Bize çok yardımcı oldular. Sayelerinde de bu okullar şu anda açılmış bulunuyor" diye konuştu.

GÖKÇEADA RUM LİSESİ VE İLKOKULU

Tepeköy'de bulunan Gökçeada Rum Lisesi, 1951 yılında açıldı. 1964'te ise kurucusunun isteğiyle kapatılan lise, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında 51 yıl aradan sonra 2015-2016 eğitim öğretim yılı başında yeniden açıldı.

Zeytinliköy'deki, 1953'te Gökçeada Aya Todori İlkmektebi adıyla açılan Gökçeada Rum İlkokulu ise 180 öğrenciyle eğitim ve öğretime başlamıştı. Öğrenci sayısının azalması nedeniyle 1975'te kapatılan okul, aynı kapsamda 2013-2014 eğitim öğretim yılında yeniden kapılarını açtı.