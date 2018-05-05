taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.599
USD
4,2303
EURO
5,0594
ALTIN
178,60
PETR
74,9600

Yarım asır sonra açılan iki okul ile dostluk köprüsü oluştu

Gökçeada'da yaklaşık yarım asır sonra yeniden açılan Rum ilkokulu ve lisesi, toplam 38 öğrencisine rağmen adadaki Rumların yüzünü güldürüyor.

AA | 05.05.2018 - 16:19..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaklaşık yarım asır sonra 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yeniden açılan Rum ilkokulu ve lisesi, toplam 38 öğrencisine rağmen, adadaki Rumların yüzünü güldürüyor.

Gökçeada'daki Rum okullarında 17 lise, 9 ortaokul, 12 anaokulu ve ilkokul öğrencisi eğitim ve öğretimlerini sürdürüyor.

Yarım asır sonra açılan iki okul ile dostluk köprüsü oluştu

Özel Gökçeada Rum Lisesi Müdürü İoakim Makis Kamburopulos, adada bulunan ilkokulun 2013'te, lise ve ortaokulun ise 2015'te yeniden açıldığını söyledi.

"HER TÜRK GİBİ EŞİT HAKLARA SAHİBİZ"

Loakin Makis Kamburopulos, "Bu elbette bizler için zor bir süreç oldu. Bir sürü engeli aşmamız gerekiyordu. Ama bu zorlu süreç düşündüğümüz gibi çok zorlu geçmedi. Biz çok mutluyuz şu anda. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, diğer herkes gibi eşit haklara sahibiz. Devlet büyüklerimiz bu süreçte bizi çok iyi karşıladı. Bize çok yardımcı oldular. Sayelerinde de bu okullar şu anda açılmış bulunuyor" diye konuştu.

Yarım asır sonra açılan iki okul ile dostluk köprüsü oluştu

GÖKÇEADA RUM LİSESİ VE İLKOKULU

Tepeköy'de bulunan Gökçeada Rum Lisesi, 1951 yılında açıldı. 1964'te ise kurucusunun isteğiyle kapatılan lise, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında 51 yıl aradan sonra 2015-2016 eğitim öğretim yılı başında yeniden açıldı.

Zeytinliköy'deki, 1953'te Gökçeada Aya Todori İlkmektebi adıyla açılan Gökçeada Rum İlkokulu ise 180 öğrenciyle eğitim ve öğretime başlamıştı. Öğrenci sayısının azalması nedeniyle 1975'te kapatılan okul, aynı kapsamda 2013-2014 eğitim öğretim yılında yeniden kapılarını açtı.

Yarım asır sonra açılan iki okul ile dostluk köprüsü oluştu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Vakıf üniversitelerine mal varlığı incelemesi geliyor
Mecliste görüşülen 13 devlet üniversitesini bölecek tasarıda vakıf üniversitelerinin yöneticileri başta olmak üzere, tüm mütevelli heyet üyeleri ve eşlerine mal varlığı incelemesi geliyor.
İngiltere okullarda analog saatlerden vazgeçiyor
Çocukların analog saatlerden anlamadığı için, okullara dijital saatler konulacak.
Yaş ortalaması 77 olan sınıf
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı Kızıllerler köyünde açılan okuma yazma kursu, katılanların yaş ortalamasının yüksek olmasıyla dikkati çekiyor.
ÖSYM üniversite sınavı önlemlerini konuştu
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer başkanlığında İstanbul'da düzenlenen ÖSYM Koordinatörler Toplantısı'nda YKS öncesi alınacak önlemler görüşüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fikret Orman: F.Bahçe yüzünden şampiyonluğu kaybettik

Fikret Orman: F.Bahçe yüzünden şampiyonluğu kaybettik

329
Süreyya Önder: İYİ Parti'ye bel bağlayan CHP hata yaptı

Süreyya Önder: İYİ Parti'ye bel bağlayan CHP hata yaptı

100
Adana'da Suriyeliler denetlendi

Adana'da Suriyeliler denetlendi

82
Disiplin Talimatı'na göre Arda kaç maç ceza alacak

Disiplin Talimatı'na göre Arda kaç maç ceza alacak

135
Süper Lig'de son 3 hafta kala son durum

Süper Lig'de son 3 hafta kala son durum

52
Ankara'da sel felaketi: 3 yaralı

Ankara'da sel felaketi: 3 yaralı

105
Muharrem İnce Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi

Muharrem İnce Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi

320
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM