taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6711
Euro
6.5123
Altın
1221.331
Borsa
94896.19
Gram Altın
223.026

Yarım asırdan fazladır taş ustalığı yapıyor

Hatay'da yaşayan taş oyma ustası İsa Kart, 10 yaşında öğrendiği mesleğini hala sürdürüyor. Kart, kente özgü motifleri işlediği taşları satarak geçiniyor.

AA | 22.10.2018 - 17:54..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Yarım asırdan fazladır taş ustalığı yapıyor

Mesleğini, henüz 10 yaşlarındayken mahallesindeki bir ustanın yanında öğrenmeye başlayan İsa Kart, severek yaptığı işini 62 yıldır aynı heyecanla sürdürüyor.

Hatay'ın turistik mekanlarından Harbiye Şelaleleri'ndeki iş yerinde serpantin olarak bilinen çeşitli boyutlardaki taşları işleyen Kart, kente özgü motiflere ve çeşitli figürlere dönüştürdüğü taşları satışa sunuyor.

USTA ÇIRAK İLİŞKİSİ

Hiçbir makine kullanmadan çivi, bıçak, çekiç ve törpü gibi aletlerle taşlara şekil veren Kart, mesleğini ömrünün sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyor.

Ailesini yıllardır bu şekilde geçindiren Kart, küçük yaşlarda kendi isteğiyle yanında çıraklık yaptığı ustasından öğrendikleriyle bugünlere geldiğini belirtti.

Yarım asırdan fazladır taş ustalığı yapıyor

HATAY'I TANITAN MOTİFLER

İsa Kart, "Bu taş bizim buralarda 'uğur taşı' olarak da biliniyor. Çocukluktan beri severek yaptığım işimde dağlardan getirdiğim taşların üzerine başta Hatay'ı anlatan motifler olmak üzere çeşitli figürler yapıyorum. Hiçbirinde makine kullanmam. Çivi, bıçak, çekiç ve törpü gibi aletlerle bilek gücüyle eserlerimi yapıyorum. Görenler yaptıklarımı beğeniyor. Hatay'ı anlatması için kentin tarihi eserlerinin figürlerini, müzede sergilenen bazı heykellerin minyatürünü, kentin barış ve kardeşlik şehri olduğunu anlatan simgeleri taşa işliyorum. Ayrıca çeşitli hayvan figürleri ve ünlülerin resimlerini taşa çiziyorum" diye konuştu.

Yarım asırdan fazladır taş ustalığı yapıyor

"MESLEĞİMİ SEVİYORUM"

Mesleğini ilerlemiş yaşına rağmen devam ettirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen İsa Kart, "Mesleğimi gerçekten seviyorum. Taşlara hayat vermek çok güzel bir duygu. Sağlığım el verdiği güne kadar mesleğimi sürdürmek istiyorum. Bu taşa dokunmadığım gün uyamam ve hasta olurum. Tekrar hayata gelsem yine bu işi yapardım" diye konuştu.

Yarım asırdan fazladır taş ustalığı yapıyor


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar

Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar

101
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı

101
CHP ile İyi Parti Ankara ittifakı için görüşüyor

CHP ile İyi Parti Ankara ittifakı için görüşüyor

94
Pascal Nouma'nın yeni sevgilisi evli

Pascal Nouma'nın yeni sevgilisi evli

64
Parke taşlarının üzerine asfalt döken Kartal belediyesi konuştu

Parke taşlarının üzerine asfalt döken Kartal belediyesi konuştu

179
F.Bahçeli futbolcuların 'birlik yemeği' işe yaramadı

F.Bahçeli futbolcuların 'birlik yemeği' işe yaramadı

88
Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum

Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM