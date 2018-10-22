Yarım asırdan fazladır taş ustalığı yapıyor

Mesleğini, henüz 10 yaşlarındayken mahallesindeki bir ustanın yanında öğrenmeye başlayan İsa Kart, severek yaptığı işini 62 yıldır aynı heyecanla sürdürüyor.

Hatay'ın turistik mekanlarından Harbiye Şelaleleri'ndeki iş yerinde serpantin olarak bilinen çeşitli boyutlardaki taşları işleyen Kart, kente özgü motiflere ve çeşitli figürlere dönüştürdüğü taşları satışa sunuyor.

USTA ÇIRAK İLİŞKİSİ

Hiçbir makine kullanmadan çivi, bıçak, çekiç ve törpü gibi aletlerle taşlara şekil veren Kart, mesleğini ömrünün sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyor.

Ailesini yıllardır bu şekilde geçindiren Kart, küçük yaşlarda kendi isteğiyle yanında çıraklık yaptığı ustasından öğrendikleriyle bugünlere geldiğini belirtti.

HATAY'I TANITAN MOTİFLER

İsa Kart, "Bu taş bizim buralarda 'uğur taşı' olarak da biliniyor. Çocukluktan beri severek yaptığım işimde dağlardan getirdiğim taşların üzerine başta Hatay'ı anlatan motifler olmak üzere çeşitli figürler yapıyorum. Hiçbirinde makine kullanmam. Çivi, bıçak, çekiç ve törpü gibi aletlerle bilek gücüyle eserlerimi yapıyorum. Görenler yaptıklarımı beğeniyor. Hatay'ı anlatması için kentin tarihi eserlerinin figürlerini, müzede sergilenen bazı heykellerin minyatürünü, kentin barış ve kardeşlik şehri olduğunu anlatan simgeleri taşa işliyorum. Ayrıca çeşitli hayvan figürleri ve ünlülerin resimlerini taşa çiziyorum" diye konuştu.

"MESLEĞİMİ SEVİYORUM"

Mesleğini ilerlemiş yaşına rağmen devam ettirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen İsa Kart, "Mesleğimi gerçekten seviyorum. Taşlara hayat vermek çok güzel bir duygu. Sağlığım el verdiği güne kadar mesleğimi sürdürmek istiyorum. Bu taşa dokunmadığım gün uyamam ve hasta olurum. Tekrar hayata gelsem yine bu işi yapardım" diye konuştu.



