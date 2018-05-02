taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.626
USD
4,0991
EURO
4,9288
ALTIN
172,70
PETR
73,5200

Yarım asırdır devam eden ahşap tekne ustalığı

Ordu'da 53 yıldır ahşap tekne imal eden 81 yaşındaki Rasim Akbulut, hem geçimini sağlıyor hem de çalışma azmiyle takdir topluyor.

AA | 02.05.2018 - 12:08..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Yarım asırdır devam eden ahşap tekne ustalığı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Rasim Akbulut, genç yaşta öğrendiği ahşap tekne yapımını 53 yıldır sürdürüyor.

TAKDİR TOPLUYOR

Tekne ustası Rasim Akbulut, balıkçı barınağındaki atölyesinde sipariş üzerine büyüklükleri 4 ila 14 metre arasında değişen tekneler imal ediyor. Gençlere mesleğinin inceliklerini öğretmeye gayret eden, işini severek yapan Akbulut, ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmiyle takdir topluyor.

Yarım asırdır devam eden ahşap tekne ustalığı

"YETER Kİ İŞ OLSUN"

Babası ve kardeşiyle 28 yaşına kadar balıkçılık yaptığını dile getiren tekne ustası Rasim Akbulut, daha sonra ahşap tekne imalatına başladığını ifade etti. Rasim Akbulut, yaklaşık 53 yıldır ahşap tekne yaptığını belirterek, "Aldığım tüm siparişleri titizlikle çalışıp sahiplerine teslim ettim. Siparişleri söz verdiğim sürede yetiştirmek için elimden geleni yapıyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun geçiyor. Yoğunluktan memnunuz. Yeter ki iş olsun" dedi.

Yarım asırdır devam eden ahşap tekne ustalığı

100'DEN FAZLA TEKNE YAPTI

Sipariş üzerine tekneleri boyutlarına göre 3 ile 10 ay arasında tamamlayarak teslim ettiğini anlatan Rasim Akbulut, şimdiye kadar 100'ün üzerinde tekne yaptığını söyledi.

Yarım asırdır devam eden ahşap tekne ustalığı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
3'üncü Family Fest Festivali başladı
Antalya'nın Kemer ilçesinde üçüncüsü düzenlenen Family Fest festivali başladı.
Uçan motosikletler ve ip cambazlarının şovları başladı
Antalya'da bir çadır gösteri merkezinin sezon açılışında rampalardan atlayarak sahneye ulaşan motosikletliler ve ip atlayan cambazlar turistler tarafından ilgiyle izlendi.
Aşk, Meşk, İcazet sergisi ziyarete açıldı
Hattat Mustafa Cemil Efe ve öğrencilerinin hat sanatı eserlerinin yer aldığı sergi, sanatseverlerle buluştu.
İlahi aşkla yanan bir şair: Yunus Emre
Anadolu mutasavvıfı, Türkçe şiirin öncüsü ve halk şairi Yunus Emre'nin şiirleri, yüzyılları aşarak günümüze kadar ulaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 parti daha ittifak yaptı

4 parti daha ittifak yaptı

816
Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

166
Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

154
Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

194
Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

107
S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

147
Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM