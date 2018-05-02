Yarım asırdır devam eden ahşap tekne ustalığı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Rasim Akbulut, genç yaşta öğrendiği ahşap tekne yapımını 53 yıldır sürdürüyor.

TAKDİR TOPLUYOR

Tekne ustası Rasim Akbulut, balıkçı barınağındaki atölyesinde sipariş üzerine büyüklükleri 4 ila 14 metre arasında değişen tekneler imal ediyor. Gençlere mesleğinin inceliklerini öğretmeye gayret eden, işini severek yapan Akbulut, ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmiyle takdir topluyor.

"YETER Kİ İŞ OLSUN"

Babası ve kardeşiyle 28 yaşına kadar balıkçılık yaptığını dile getiren tekne ustası Rasim Akbulut, daha sonra ahşap tekne imalatına başladığını ifade etti. Rasim Akbulut, yaklaşık 53 yıldır ahşap tekne yaptığını belirterek, "Aldığım tüm siparişleri titizlikle çalışıp sahiplerine teslim ettim. Siparişleri söz verdiğim sürede yetiştirmek için elimden geleni yapıyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun geçiyor. Yoğunluktan memnunuz. Yeter ki iş olsun" dedi.

100'DEN FAZLA TEKNE YAPTI

Sipariş üzerine tekneleri boyutlarına göre 3 ile 10 ay arasında tamamlayarak teslim ettiğini anlatan Rasim Akbulut, şimdiye kadar 100'ün üzerinde tekne yaptığını söyledi.



