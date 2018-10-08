Yarım asırdır kemik tarak yapıyor

Geçmiş yıllarda 30'a yakın kemik tarak ustasının bulunduğu Aybastı ilçesine bağlı Toygar Mahallesi'nde yaşayan dört çocuk babası Temel İbiş, bu zanaatı ilçede devam ettiren tek usta kaldı.

Temel İbiş, evinin alt katında bulunan atölyesinde çoğunlukla manda olmak üzere tosun ve koç boynuzlarını da kullanarak baba mesleğini sürdürüyor.

BABA MESLEĞİNİ YAPIYOR

Kıbrıs gazisi olan 65 yaşındaki Temel İbiş, baba mesleğini bunca yıldır severek yaptığını söyledi. Zanaatı, babasının yanında ufak tefek işler yaparak öğrendiğini anlatan Temel İbiş, "Rahmetli babamın zamanında bizim burada 20-30 kişi bu işi yapıyordu. Kimi rahmetli oldu, kimi gurbete gitti, kimi de bıraktı. Bu iş bitmeye yüz tuttu. Bizim evden 4 kişi aynı işi yapıyorduk ancak üçü rahmetli oldu, bir ben kaldım. Mahallemizde bir ustamız daha var ancak o da yaşlandığı için artık tarak yapmıyor." dedi.

ÖZEN GEREKTİREN İŞÇİLİK

Temel İbiş, kemik tarağının ham maddesinin boynuz olduğunu belirterek, kurumuş ve içi boş boynuz almaya özen gösterdiğini ifade etti.

Temel İbiş, kurumuş boynuzun beklemeye gerek olmadan işlenebildiğini ancak içi dolu boynuzun ise boşaltıldıktan ve kaynatıldıktan sonra yaklaşık iki ay kurutulması gerektiğini dile getirdi.

Boynuzları genellikle Kayseri, Samsun, Çorum ve Erzurum'daki mezbahanelerden aldığını aktaran İbiş, tarak yapımında en çok manda olmak üzere tosun ve koç boynuzu kullandığını söyledi.

"MESLEĞİMİ BIRAKABİLECEĞİM KİMSE YOK"

Temel İbiş, "Severek yaptığım mesleğimi bırakabileceğim kimse yok. Ne yazık ki benimle beraber toprağa gidecek. Gönül ister ki birkaç kişi yetiştirsem de yerime bırakabilsem. Benim arzum bu yönde, başka da bir şey değil. Başıma bir hal gelse, bu iş özellikle Karadeniz'de biter. Teşvik etseler de bu işi yapabilecek birkaç kişi yetiştirsem, işte o zaman kendimi mutlu sayarım." diye konuştu.