Yarım milyon Katar Riyali Türk Lirası'na çevrildi

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından ambargo uygulanan Katar, ilk olarak Türkiye'nin desteğini gördü. ABD'nin çıkarttığı Körfez Krizi'nde hedef alınan Katar'a Türkiye'nin destek olduğu dönemi unutmayan bir Katarlı, Türk Lirası'na destek verdi.

Yarım milyon Katar riyali Türk Lirası oldu VİDEO

ARAP VE MÜSLÜMAN DÜNYASINA ÇAĞRI

Türkiye ile ABD arasında yaşanan döviz krizinde Türkiye’ye destek olmak amacıyla yarım milyon Katar riyalini Türk Lirası'na çeviren Katarlı, "Allah bize Müslümanlar olarak beraber hareket etmemiz gerektiğini emretmiş, bu sebeple Türk lirasını desteklemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi ülkesine ambargo uyguladığı zamanda Katar’a destek çıktığını hatırlatan kişi, videoyu aktivistlere ulaştırmayı başardı.

Video, Katarlı aktivistler tarafından paylaşılarak kısa zamanda sosyal medyada viral olarak yayıldı.

Aktivistler Arap ve Müslüman dünyasına Türkiye’ye destek olmaları için çağrıda bulundu.

KATAR RİYALİ NE KADAR?

1 Katar Riyali, 1,75 Türk Lirası etmekte.

Katarlı vatandaş Türk Lirası'na çevirdiği yarım milyon Katar Riyali ile 876 bin TL'lik bir katkıda bulunmuş oldu.