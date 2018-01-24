Yeni Mahalle Reşadiye Caddesi üzerinde bulunan bir eve giren iki hırsız, yarım saat içinde yüz bin lira değerinde altın, döviz ve plazma çaldı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Zanlıların eve giriş ve aldıkları eşyalarla dışarı çıkışı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde zanlıların yürüyerek geldiği çevre kontrolünden sonra binaya girdikleri görülüyor. Zanlılardan biri kapıyı kırarken diğer ise arada caddeye çıkarak çevre kontrolü yapıyor. Yaklaşık 20 dakika süren uğraşın ardından sonra kapıyı kırmayı başaran iki zanlı daha sonra eve girdi. İki zanlı evde bir süre kaldıktan sonra çaldıkları eşyaları sırtlarına yükleyerek dışarı çıkıyor ve kayıplara karışıyor.

Yarım saatte evden 100 bin TL’lik hırsızlık yaptılar

100 BİN LİRALIK MAL, NAKİT VE ZİYNET ÇALDILAR

Zanlıların evden her biri 10 bin TL değerinde olan ve kelepçe olarak tabir edilen 8 bilezik, 8 çeyrek altın, 500 dolar, 500 Euro, 2500 TL ile iki plazma çaldığı öğrenildi. Çalınan ziynet eşyası, nakit döviz, TL ve plazmaların yaklaşık 100 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.