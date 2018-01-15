taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.159
USD
3,7980
EURO
4,6602
ALTIN
163,71
PETR
70,0600

Yarım tonluk orkinosa büyük ilgi

İzmir Çeşme'de yakalanan dev orkinos Manisa Kula'da kilosu 20 liradan satıldı, büyük ilgi topladı.

AA | 15.01.2018 - 19:46..
  1. Haberler
  2. Yaşam

Manisa'nın Kula ilçesinde balık pazarında sergilenen 3,5 metre uzunluğundaki orkinos, parçalanarak kilosu 20 liradan satışa sunuldu.

AĞIRLIĞI 523 KİLO

İzmir'de balıkçılık yapan Arif Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çeşme açıklarında denize bıraktığı ağa sabah saatlerinde 523 kilogramlık orkinos takıldığını söyledi.

30 yıldır balıkçılık yaptığını ifade eden Kara, ilk defa bu kadar büyük orkinos satmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Yarım tonluk orkinosa büyük ilgi

"İLK DEFA BU KADAR BÜYÜK ORKİNOS YAKALADIK"

Ege Denizi'nde ilk kez bu kadar büyük bir orkinos yakaladıklarını vurgulayan Kara, "Orkinosu tekneye çekmek için dahi büyük zorluk yaşadık. Daha önce de orkinos yakaladık ancak ilk defa bu kadar büyük bir orkinosu pazara çıkarmak nasip oldu. Ağımıza bu kadar büyük orkinos takıldığı için çok şanslıyız." diye konuştu.

Dev orkinosu gören vatandaşlardan Turgut Kaygısız da ilk kez bu kadar büyük bir balığı Kula'da balıkçı tezgahında gördüklerini belirtti.

Bu arada, balık pazarını ziyaret eden Kulalılar, dev orkinosun fotoğrafını çekti.

Yarım tonluk orkinosa büyük ilgi

Yarım tonluk orkinosa büyük ilgi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kanal İstanbul Projesi'nin detayları

Kanal İstanbul Projesi'nin detayları

230
Beşiktaş'ın yeni projesi: Kim olursan ol gel

Beşiktaş'ın yeni projesi: Kim olursan ol gel

88
Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak

Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak

149
Kar yağışı Kastamonu'ya çok yakıştı

Kar yağışı Kastamonu'ya çok yakıştı

129
Cumhurbaşkanı'ndan ABD'ye bayrakları indirin uyarısı

Cumhurbaşkanı'ndan ABD'ye bayrakları indirin uyarısı

270
Arda: Galatasaray bana kucak açmadı

Arda: Galatasaray bana kucak açmadı

139
Göksel Gümüşdağ: Belediyeyle alakamız yok

Göksel Gümüşdağ: Belediyeyle alakamız yok

149
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM