Brezilya'da gerçekleştirilen Porsche Carrera Kupasında korkunç bir kaza meydana geldi. Yarış sırasınında yanındaki aracı geçmeye çalışan pilot Eduardo Azevedo, yanındaki araç ile fazlaca yakınlaştı, tam döneüş yapılacağı sırada hızını azaltamayan sürücü, yanındaki araca çarptı.
Yarış aracı sekiz takla attı ViDEO
SEKİZ TAKLA ATTI
Süratle çarpışan araç, manevra yaparken kontrolünü iyice yitirdi, sonrasında ise taklalar attı. Havada tam sekiz takla atan araç savrula savrula yol kenarına kadar gitti.
SÜRÜCÜ UCUZ ATLATTI
Korkunç kazada otomobil adeta hurdaya dönerken, olayın ardından hemen ekipler pilotu kurtarmak için otomobilin yanına geldiler. Araçtan sürücüyü sağ olarak çıkartan görevliler, pilotu hastaneye kaldırdılar.
Pilotun durumunun iyi olduğu açıklanırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.