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Yarış aracı sekiz takla attı

Brezilya'da gerçekleştirilen bir yarış müsabakasında bir araç, yanındaki diğer aracı geçmeye çalışırken kontrolden çıktı, 8 takla attı.

Haber Merkezi | 26.03.2018 - 12:50..
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Brezilya'da gerçekleştirilen Porsche Carrera Kupasında korkunç bir kaza meydana geldi. Yarış sırasınında yanındaki aracı geçmeye çalışan pilot Eduardo Azevedo, yanındaki araç ile fazlaca yakınlaştı, tam döneüş yapılacağı sırada hızını azaltamayan sürücü, yanındaki araca çarptı.

Yarış aracı sekiz takla attı

Yarış aracı sekiz takla attı ViDEO

SEKİZ TAKLA ATTI

Süratle çarpışan araç, manevra yaparken kontrolünü iyice yitirdi, sonrasında ise taklalar attı. Havada tam sekiz takla atan araç savrula savrula yol kenarına kadar gitti.

SÜRÜCÜ UCUZ ATLATTI

Korkunç kazada otomobil adeta hurdaya dönerken, olayın ardından hemen ekipler pilotu kurtarmak için otomobilin yanına geldiler. Araçtan sürücüyü sağ olarak çıkartan görevliler, pilotu hastaneye kaldırdılar.

Pilotun durumunun iyi olduğu açıklanırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

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