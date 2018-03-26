Yarış aracı sekiz takla attı

1 Cumhurbaşkanı Varna ziyareti öncesi konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varna ziyareti öncesi açıklamalarda bulunuyor.

2 İsrail'in Demir Kubbe'si füzeleri boşa ateledi İsrail'in Gazze Şeridi sınırı boyunca konuşlandırdığı Demir Kubbe hava savunma sistemi, 'Hamas'tan roket saldırısı' alarmıyla faaliyete geçti. Ancak alarmın yanlışlıkla verildiği ortaya çıktı.

3 'Yan baktın’ kavgası ölümle sonuçlandı İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, iki grup arasında ’yan baktın’ tartışması sonucu çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi göğsünden bıçaklanarak öldürülürken, 2 kişi de yaralandı.

4 Tarihe tanıklık: Anadolu'da çekirge istilaları Çok eski zamanlardan beri Anadolu’da yaşanan çekirge istilalarını konu alan bu kitapla 1914-1945 yılları arasındaki tarihe tanıklık edeceksiniz.

5 Emziğini ağlayan annesiyle paylaşan ufaklık Ağlayan bebeklerin bir numaralı sakinleştiricisi emzik, büyükleri de sakinleştirebilir mi? Bu tatlı bebeğe göre, kesinlikle!

6 Klasik Otomobil Müzesi'nde tarihe yolculuk Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Klasik Otomobil Müzesi, içerisindeki birbirinden güzel 50 klasik otomobille ziyaretçilerini adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor.