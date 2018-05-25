Yarış atı Kral'ı 10 kişi ameliyat etti

Barınağa taşınırken aldığı darbe sonucu sağ arka bacağında aşırı doku üremesi ile tümör karakterli yara meydana gelen 10 yaşındaki eski yarış atı Kral, sahibi Gül Demet Saykömeç tarafından Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirildi.

Hastanenin başhekimi ve üniversitenin Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Okumuş tarafından muayene edilen ata, yapılan tahlil ve tetkik sonrası, aşırı doku üremesi ile tümör karakterli yara ve taşkın granülasyon teşhisi konuldu.

TIP DOKTORLARI DA AMELİYATA GİRDİ

Ameliyata karar veren Okumuş, atın sahibi Gül Demet Saykömeç'ten izin alıp gerekli işlemleri başlattı. Özel bir hastanenin sahibi de olan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Gül Demet Saykömeç ve ortopedi doktoru İsmail Kalkar da Okumuş'un oluruyla ameliyata girip ekibe destek verdi.

"Kral"a 10 kişilik ekip ile "kral" operasyon VİDEO

"10 GÜN HASTANEDE YATACAK"

Başarıyla ameliyat edilip sağlığına kavuşan "Kral", 7-10 gün süreyle hastanede müşahede altında tutulacak. Prof. Dr. Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atın yaklaşık 35 gün önce yaralandığını belirterek, kendilerine 10 gün önce getirildiğini söyledi.

Kaza anında atçı diye tabir edilen bazı at yetiştiricileri ile hekimlerin hayvana müdahale ettiklerini anlatan Okumuş, "Ancak hareketli bölgedeki yaralanma bize aşırı doku üremesi ile tümör karakterli yara şikayetiyle geldi. Biz de bölgenin temizliğini sağlamak üzere medikal girişimde bulunduk ancak operasyon vazgeçilmez olarak karşımıza çıktı." dedi.

10 KİŞİLİK EKİP MÜDAHALE ETTİ

Operasyon sonrası uyanma odası tadilatta olduğu için atı hastane bahçesindeki uygun alana aldıklarını bildiren Prof. Dr. Okumuş, şöyle devam etti: "İkisi uzman tıp doktoru 10 kişilik ekiple Kral'ın bacağındaki aşırı üremeyi yaralı bölgeden uzaklaştırdık. Operasyon yaklaşık 1,5 saat sürdü. Ameliyat stresli ama başarılı geçti, yaralı bölgede çok fazla yapışma vardı. Doğal olarak operasyon boyunca aşırı kanama oldu ama bunların önlemini almıştık. Hastanın tamamen kendine gelmesi ve iyileşmesi biraz zaman alacak."

Okumuş, hayvanın daha önce getirilmesi durumunda ameliyatın daha kısa süreceğini vurgulayarak, hastane olarak ekipman, teçhizat ve cerrahi anlamında çok donanımlı olduklarını dile getirdi. Ortopedi ve kadın doğum doktorlarının müdahale sürecine ayrı bir keyif kattığını anlatan Okumuş, "Kral"ı 10 güne kadar taburcu edeceklerini sözlerine ekledi.