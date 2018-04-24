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Yarışan 3 motosiklet tıra çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 motosikletin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA | 24.04.2018 - 02:12..
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Plakasız motosikletleriyle yarışan Recep Cuma Önel, Ali Yiğit ve Azat Çelik, Ceylanpınar-Kızıltepe kavşağında, dönüş alan sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tıra çarptı.

1 KİŞİ HASTANEDE CAN VERDİ

Kazada, 3 motosiklet sürücüsü ile motosiklet üzerindeki Salih Dal, yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Önel, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kazaya karışan tırın bulunması için çalışma başlattı.

Yarışan 3 motosiklet tıra çarptı: 1 ölü 3 yaralı VİDEO

Yarışan 3 motosiklet tıra çarptı: 1 ölü 3 yaralı

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