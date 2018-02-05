Yarışmada finale kalınca erkek olduğunu itiraf etti

Almatı'da yaşayan Eli Diaghilev adındaki genç, Kazakistan'da düzenlenen Miss Virtual Kazakhstan adlı güzellik yarışmasına kadın kılığında katıldı.

İTİRAFIN ARDINDAN DİSKALİFİYE

Arina Aliyeva adıyla makyajlı ve peruklu fotoğraflarını göndererek yarışmaya başvuran 22 yaşındaki Diaghilev, tüm elemeleri de geçerk finale kaldı. Final aşamasına geldiğinde yarışma komitesine erkek olduğunu açıklayan Diaghilev, komite tarafından diskalifiye edildi. Öte yandan yerine başka bir aday alındı.

4 BİN ADAY ARASINDAN FİNALE KALDI

4 bin başvuru arasından finale kalan Diaghilev, arkadaşlarıyla güzellik kavramı ile ilgili bir tartışma sonucunda yarışmaya katılma kararı aldığını söyledi.