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Yarışmada finale kalınca erkek olduğunu itiraf etti

Kazakistan'da genç bir erkek kadınların yarıştığı güzellik yarışmasında finale kaldı. Finale kalan genç, erkek olduğunu itiraf etti.

Haber Merkezi | 05.02.2018 - 07:40..
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Almatı'da yaşayan Eli Diaghilev adındaki genç, Kazakistan'da düzenlenen Miss Virtual Kazakhstan adlı güzellik yarışmasına kadın kılığında katıldı.

Yarışmada finale kalınca erkek olduğunu itiraf etti

İTİRAFIN ARDINDAN DİSKALİFİYE

Arina Aliyeva adıyla makyajlı ve peruklu fotoğraflarını göndererek yarışmaya başvuran 22 yaşındaki Diaghilev, tüm elemeleri de geçerk finale kaldı. Final aşamasına geldiğinde yarışma komitesine erkek olduğunu açıklayan Diaghilev, komite tarafından diskalifiye edildi. Öte yandan yerine başka bir aday alındı.

Yarışmada finale kalınca erkek olduğunu itiraf etti

4 BİN ADAY ARASINDAN FİNALE KALDI

4 bin başvuru arasından finale kalan Diaghilev, arkadaşlarıyla güzellik kavramı ile ilgili bir tartışma sonucunda yarışmaya katılma kararı aldığını söyledi.

Yarışmada finale kalınca erkek olduğunu itiraf etti

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