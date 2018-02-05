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Yarıyıl tatilinde Abant'a ziyaretçi akını

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, 16 günlük yarıyıl tatilinde 56 bin 720 kişi tarafından ziyaret edildi.

AA | 05.02.2018 - 13:26..
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Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alan Abant, yarıyıl tatilinde de doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

YARIYIL TATİLİNDE 56 BİN ZİYARETÇİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Abant Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinde günübirlik ve konaklama olmak üzere 56 bin 720 kişiyi ağırladı.

Yarıyıl tatilinde Abant'a ziyaretçi akını

Temiz havası, ormanlarla kaplı yaylaları ve sıfırın altında derecelerde yüzeyi buz tutan gölüyle kış mevsiminin görsel olarak yaşandığı güzel yerlerden biri olan tabiat parkında, Ankara ve İstanbul gibi metropol kentleri arasında yer alması dolayısıyla da özellikle hafta sonları yoğunluk yaşandı.

Ziyaretçiler zaman zaman park alanlarında araçlarına yer bulamazken, piknik alanlarının da yoğunluk nedeniyle yetersiz kaldığı anlar oldu.

Abant'ı tercih edenler, bir yandan kartpostallık görüntüler eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yapma, at ve faytonlarla tur atma imkanı bulurken, bazı tatilciler çöp poşeti, leğen ve kızaklarla kayarak tatillerinin keyfini çıkarttı.

- Gölün donan yüzeyinde yürüyüş yaptılar

Karasal iklimin sert geçtiği bölgede, hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düşmesiyle parkta bulunan gölün yüzeyi de buz tuttu.

Buz tabakasının üzerine çıkarak yürüyüş yapan tatilciler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri tarafından uyarıldı.

Tatil için İstanbul'dan ailesiyle gelen Nimet Gelmez, "Göl kenarında kaymak için leğen aldık. Çocuklarla kayarak doyasıya eğlendik." diye konuştu.

Sakarya'dan gelen Melisa Çil de babası ile kayarak tatilinin keyfini çıkarttığını ifade etti.

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