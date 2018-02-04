Yarıyıl tatilinde Kazak Vadisi'ne yoğun ilgi

İzmir Kemalpaşa’da bulunan Kazak Vadisi yarıyıl tatili boyunca öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği doğa harikası tesislerin başında yer aldı.
Hafta başında okula başlayacak öğrenciler, tatilin son günlerini aileleri ve arkadaşlarıyla yürüyüş yapıp at binerek geçirdi.
7'DEN 70'E HERKESİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kazak Vadisi, doğal güzellikleriyle 7’den 70’e herkesin ilgisini çekiyor. Yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde vadiye gelen öğrenciler de tatilin son günlerini vadi çevresinde yürüyüş yapıp atlara binerek değerlendirdi.
Arkadaşlarıyla vadiye ata binmek için gelen Doğukan Yılmaz, güzel bir yarıyıl tatili geçirdiklerini belirterek tatilin son gününü ata binerek geçireceklerini söyledi.