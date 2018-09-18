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Morlukların sebebi: Yaş, alkol, stres ve uykusuzluk

Göz altı morlukları için uzmanlardan lazer tedaviye yönelik bilgiler geldi. Bu tedavi ile morluklardan sağlıklı bir şekilde kurtulabiliyorsunuz.

İHA | 18.09.2018 - 13:14..
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Morlukların sebebi: Yaş, alkol, stres ve uykusuzluk

Kişilerin vücudunda zamanla meydana gelen bazı değişiklikler istenmeyen görüntülere sebebiyet verebiliyor. Özellikle bu değişiklikler sürekli göz önünde bulunan yüz bölgesinde olur ise çok daha fazla can sıkıcı olabiliyor. Genellikle yüz bölgesinde olan ve sürekli şikayet edilen göz altı morlukları için uzmanların önemli önerileri bulunuyor.

Morlukların sebebi: Yaş, alkol, stres ve uykusuzluk

UZMANINIZ OLDUKÇA ÖNEMLİ

Çok sayıda kişinin şikayetçi olduğu bu durumun yaşa, uykusuzluğa, strese, fazla alkol kullanımına, televizyon ve bilgisayar ekranlarına fazla bakma gibi durumlarda artış gösterdiğini ifade eden uzmanlar, “İnsanların görünümünde değişiklik yaratan bu sorun, güzel bir muayene ve uygulanacak doğru tedavi yöntemleri ile azaltılarak giderilebilir. Göz altı morluk tedavisi ile görünümünüzü değiştirerek, bu morluklardan kurtulabilirsiniz. Tercih edeceğiniz uzman bu konuda oldukça önemlidir” diyor.

Morlukların sebebi: Yaş, alkol, stres ve uykusuzluk

MORLUKLARI GİDERME YÖNTEMİ

Göz altı morluklarını giderme yöntemleri hakkında ise uzmanların şu şekilde önerileri bulunuyor:

“Çeşitli muayenelerden geçirilen hastaların göz altı morluk sebepleri düzgün bir şekilde araştırılmalıdır. Bu araştırma sonucunda morluklarda sadece renk değişikliği söz konusu ise morluk olan bölgeye rengi açacak özel kimyasal peeling yöntemi uygulanabilir. Bu tedaviyle birlikte uygulanan bazı lazer yöntemleri ise tedavinin başarı yüzdesini artıracaktır.

Morlukların sebebi: Yaş, alkol, stres ve uykusuzluk

RENK AÇICI KREMLER KULLANIN

Lazer yöntemleri günümüzde morluklar için uygulanan en iyi tedavi yöntemleri arasında gösterilmektedir. Olumlu sonuçlar alınmasının yanında oldukça hızlı olması sizlere zaman kazandıracaktır. Genellikle iki dakikalık dört seans halinde uygulanan lazer yöntemleriyle, bir aya kalmaz olumlu sonuç almaya başlarsınız. Tedavi yöntemlerinin yanında morlukları gidermek için renk açıcı kremler kullanılması faydalı olacaktır. İçerisinde C, E, K vitaminlerinin yoğun olarak bulunduğu krem çeşitleri kullanılarak morlukların azalması sağlanabilir.”

Morlukların sebebi: Yaş, alkol, stres ve uykusuzluk

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