YAŞ sonrası sonrası FETÖ mağduru 8 albaya terfi

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Şehir magandaları tünelin açinde ateş etti

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ABD polisi yine şiddete başvurdu:1 ölü

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Kano balıkçılarının köpekbalığı ile mücadelesi

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2 bin rakımlı Kırmızı Tepe'de vatan savunması

1 YAŞ sonrası sonrası Kumpas mağduru 8 albaya terfi FETÖ'nün kumpas davaları yüzünden mağdur edilen askerlerin de terfileri yapıldı.

2 Malezya'da tren istasyonlarında bebek Annabelle'li uyarı Başkent Kuala Lumpur'da bir tren operatörü şirketi, yolcuları uyarmak için "korkunç bebek Annabelle" uygulaması başlattı.

3 TBMM'nin altına nükleer sığınak projesi TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz'un ardından, Meclis'in altına nükleer saldırı ve doğal afete dayanıklı bir yapı inşasından söz etti.

4 Trump Rusya krizi için ABD Kongresi'ni suçladı Rusya'ya yaptırım kararını onaylayan Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin en dip noktada olduğunu belirterek Kongre'yi suçladı.

5 Alman genetikçi: Yunanlıların ataları Türk ve İranlılar Bronz Çağı Minos ve Miken medeniyetlerini kuran, bugünkü Yunanlıların atalarının İranlı ve Türk olduğu ortaya çıktı.

6 Chicago'da 60 bin plastik ördek nehre bırakıldı ABD'nin Chicago kentinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen plastik ördek yarışı renkli görüntülere sahne oldu.