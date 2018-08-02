YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

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Avcılar'da medyuma operasyon: 3 gözaltı

İstanbul Avcılar'da polis ekipleri Medyum Rüstem Hoca olarak bilinen 40 yaşındaki Rüstem Yücesan'a operasyon yaptı. Yücesan ve iki çalışanı gözaltına alındı.