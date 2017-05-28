YAŞ Yönetmeliği yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik, YAŞ'ın, hazırlık faaliyetleri, yönetimi, çalışma ve karar alma usulleri, sekretarya hizmetleri ile görevlerine ilişkin diğer hususları düzenliyor.



Yönetmeliğin, 17 Temmuz 1972 tarihli ve 1612 sayılı Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 9'uncu maddesine dayanılarak hazırlandığı kaydedildi.



Yönetmelikte, YAŞ'ın başkanının Başbakan olduğu, diğer üyelerin ise Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı ile Kuvvet Komutanları olduğu yer aldı.

YILDA EN AZ BİR KEZ TOPLANACAK

YAŞ, Başbakanın çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak ve toplantının yapılacağı yer ve zaman Başbakan tarafından belirlenecek.



YAŞ'ta görüşülen konular sırasıyla oylanarak karara bağlanacak, oylama işlemi, aksine bir karar alınmadıkça açık olarak yapılacak, kararlar aksine bir hüküm yoksa toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınacak, oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılacak.



Karara muhalif olan üyelerin muhalefet şerhleri de karara eklenirken, YAŞ kararları Cumhurbaşkanının onayı ile uygulanacak.