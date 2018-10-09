taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1073
Euro
7.02565
Altın
1189.855
Borsa
96731.76
Gram Altın
233.603

Yasa dışı avcılığa drone'lu önlem

Mersin'de yasa dışı su ürünleri avcılığı yaparken drone'ye yakalanan 4 balıkçı teknesine 55 bin 207 lira para cezası kesildi.

İHA | 09.10.2018 - 19:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı ekipler, Berdan Çayı ile Seyhan Nehri'nin denize döküldüğü bölgede yasa dışı su ürünleri avcılığı yapıldığının bilgisine ulaştı.

55 BİN LİRA PARA CEZASI

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, drone destekli kontrollerini sıklaştırdı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 4 balıkçı teknesini belirleyen ekipler, yasa dışı avcılık yaptıkları için teknelere 55 bin 207 lira para cezası kesti. Ayrıca misinadan yapılan ve hayalet ağ olarak bilinen 200 metrelik tuzak ağına da el konuldu.
Yasa dışı avcılığa yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Yasa dışı avcılığa drone'lu önlem VİDEO


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK'ya 3 ATAK daha

TSK'ya 3 ATAK daha

46
TBMM Genel Kurulu'nda af düzenlemesi

TBMM Genel Kurulu'nda af düzenlemesi

49
3 yaşındaki kızıyla balkondan düşen anne öldü

3 yaşındaki kızıyla balkondan düşen anne öldü

4
Sokak köpeği vücudundaki 126 saçmayla yaşıyor

Sokak köpeği vücudundaki 126 saçmayla yaşıyor

14
Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketli dakikalar

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketli dakikalar

1
Sermiyan Midyat ve Sinan Akçıl kavga etti

Sermiyan Midyat ve Sinan Akçıl kavga etti

0
Google sosyal ağını kapatıyor

Google sosyal ağını kapatıyor

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM