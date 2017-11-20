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Yasa dışı bahis operasyonunda 285 iş yerine ceza

Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğünce yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

20.11.2017 - 04:46
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Yurt genelinde, yasa dışı bahis suçu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 285 iş yerine, toplam 1 milyon 330 bin lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, yasa dışı bahis suçu ile etkin mücadele amacıyla 30 Eylül'de ve 19 Kasım'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Yasa dışı bahis operasyonunda 285 iş yerine ceza

7 BİNDEN FAZLA İŞ YERİ KONTROL EDİLDİ

Yurt genelindeki operasyonlarda, 7 bin 459 iş yeri kontrol edildi, bunlardan 285'ine toplam 1 milyon 330 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca, 57 bin 91 kişi sorgulandı, 161 kişi göz altına alındı ve aranan 107 kişi yakalandı.

Yasa dışı bahis oynatan iş yerleri ve kişilere, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesi uyarınca 3 yıldan 5 yıla kadar, yasa dışı bahis oyunlarının internet yoluyla erişim sağlayarak Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayan kişilere de 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Oynayan kişilere de aynı kanun gereğince 5 ile 20 bin lira arasında idari para cezası uygulanıyor.

Yasa dışı bahis operasyonunda 285 iş yerine ceza

 

YASA DIŞI BAHİSTE YILLIK HACİM 50 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Kanunda, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yetkilendirilmemiş yerlerde ve internet sitelerinde oynatılan bahisler "yasa dışı bahis" kabul ediliyor.

Artan yasa dışı bahis oyunlarının yıllık işlem hacminin 40-50 milyar lira seviyesine ulaşması, Türkiye'nin kamusal kaybını da ciddi rakamlara yükseltiyor. Bu sebeple, 24 Ağustos 2017'de yayımlanan 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 7258 Sayılı Kanun'da değişiklik yapıldı.

Düzenleme ile suçun soruşturulmasında yasa dışı bahis oynatan kişilerle ilgili olarak iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, teknik araçlarla izleme, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve taşınmazlarına, hak ve alacaklarına el koyma tedbirleri uygulanabilmesinin önü açıldı.

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