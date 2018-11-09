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Yasa dışı bahis paraları iç çamaşırdan çıktı

Adanalı iki kişi; yasa dışı bahisten elde ettikleri toplam 225 bin liralık euro, dolar ve Türk Lirası'yla yurtdışına kaçarken polisler tarafından durduruldu.

DHA | 09.11.2018 - 09:38..
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Adana'da, yasa dışı bahisten elde ettikleri toplam 225 bin liralık euro, dolar ve Türk Lirası'yla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmeyi planlayan 2 kişi, havalimanında polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin paraların bir kısmını iç çamaşırlarının içine koyduğu, bir kısmını da pantolanlarının paçalarına bantla yapıştırdığı ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALDI

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Hasan Hüseyin T. (32) ve Ali İ.'nin (32) yasa dışı bahisten elde ettikleri paralarla KKTC'ye gideceği ihbarını aldı. Şakirpaşa Havalimanı'na giden polis, şüphelileri gözaltına aldı.

ÜZERİNDEN 13 BİN LİRA ÇIKTI

Polis yaptığı üst aramasında Hasan Hüseyin T.’nin, iç çamaşırında 5 bin dolar, pantolon paçalarında ise 10 bin Euro ile cebindeki 9 bin euro’ya el koydu. Ali İ.'nin üzerinden de 13 bin Euro çıktı. Polis, şüphelilerin üzerinden çıkan paraya el koydu. Ayrıca şüphelilerin üzerinden 3 cep telefonu ve çok sayıda sim kart çıktı.

Yasa dışı bahis paraları iç çamaşırdan çıktı

AKILLI SAATLER

Polis ayrıca 2 şüphelinin kollarındaki akıllı saatlerinde incelemeye aldı. Yapılan araştırmada Hasan Hüseyin T. ve Ali İ.'nin, KKTC'den Türkiye'deki diğer bahis çeteleriyle bu saatler ile irbirat kurduğunu saptadı.

Sorgularında paraların kendilerine ait olduğunu söyleyen şüpheliler Hüseyin T. ve Ali İ. çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasa dışı bahis paraları iç çamaşırdan çıktı

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