Adana'da ailesi tarafından kimliği çıkarılmayan 37 yaşındaki Levent Akrep, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirince ölüm işlemleri başlatılamadı.

Yaşadığı ölünce ortaya çıktı VİDEO

AİLESİ KİMLİK ÇIKARMADI

İddiaya göre, resmi nikahları olmayan Ali Akrep ve akrabası Perihan Akrep'in bu beraberlikten 9 çocuğu oldu. 22 yıl aradan sonra resmi nikah yapan çift çocuklarından sadece Levent Akrep'e kimlik çıkarmadı. Aradan geçen sürede anne ve baba da ölünce Levent Akrep'in işlemlerini yaptıracak kimse kalmadı.

29 Temmuz'da rahatsızlanan Akrep, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Seyhan Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Akrep'e doktorlar hemen anjiyo yaptı ve tedavi altına aldı. Ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan Levent Akrep, ertesi gün yaşamını yitirdi.

ASKERE DE GİTMEMİŞ

Yakınları cenazeyi almak istediklerinde, hastane yetkilileri ölüm raporunu hazırlamak için aileden kimliğini istedi. Yakınları, Levent'in yaşamı boyunca hiç kimliğinin olmadığını, bugüne kadar resmi hiçbir işlem yapmadığını, askere de gitmediğini söyledi. Hastane yetkilileri de kimlik olmadan cenazeyi teslim etmedi.

HASTANE CENAZEYİ TESLİM ETMİYOR

5 gün boyunca morg kapısında bekleyen Levent Akrep'in yakınlarının acılı bekleyişi devam ediyor. Hastane yetkilileri ise, Levent Akrep'in cenazesinin, '18 yaşından büyük vatandaşlar' için düzenlenen, nüfus cüzdanı örneğinin getirilmesinin ardından teslim edilebileceğini bildirdi.