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THY'den yasağa karşı laptop şeklinde çikolata

THY, bugün ABD ve Birleşik Krallık yolcularına laptop şeklinde tasarlanan özel bir paket içerisinde çikolata ikram ediyor.

14.04.2017 - 14:13
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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu ülkelere yapılan uçuşlara getirilen elektronik cihaz kısıtlamasının ardından THY, yolcularının memnuniyetine katkıda bulunmak için yeni uygulamalar geliştirmeye devam ediyor.

THY'den yasağa karşı laptop şeklinde çikolata

ABD VE BİRLEŞİK KRALLIK UÇUŞLARINDA İKRAM EDİLECEK

Bu ülkelere uçuşlardaki kısıtlamaya rağmen bugün, seyahatleri için THY'yi tercih eden yolculara laptop şeklinde tasarlanmış özel bir paket içerisinde çikolata ikram ediliyor. Etkinlik, İstanbul ile ABD ve Birleşik Krallık arasında gerçekleşen tüm gidiş-dönüş uçuşlarında yapılıyor.

THY'den yasağa karşı laptop şeklinde çikolata

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