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Yasak aşk cinayetine indirimli hapis cezası

İzmir'de yasak aşk yaşadığı Ebru Esen K.’yi 3 kurşunla öldüren A.K.'ye mahkemede önce müebbet hapis cezası verilirken, indirimlerle cezası 10 yıla düştü.

İHA | 01.12.2017 - 11:14..
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cinayet

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşanan olayda, Ebru Esen K. (24), sevgilisi olduğu iddia edilen A.K.’nin (49) evli olduğunu öğrenince telefonla arayarak ayrılmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine konuşmak isteyen A.K., genç kadını iddiaya göre takip etti. Başka bir arkadaşıyla kafede buluşacak olan Ebru Esen K., masada tek başına otururken A.K. geldi.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

İkili sözlü olarak tartışmaya başladı. Fakat tartışmanın büyümesi üzerine A.K., naylon poşete koyarak yanında getirdiği tabancayla Ebru Esen K.’yı kurşun yağmuruna tuttu. Olay sonrası göğsünden, kolundan ve çenesinden yaralanan genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, A.K. hızla olay yerinden kaçtı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Kafe çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine talihsiz kadın, ambulansla Çiğli Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak A.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Zanlı, kısa bir süre sonra Karşıyaka Asayiş ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖNCE MÜEBBET VERİLDİ

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti, sanığa Ebru Esen K.’ya yönelik ’Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan önce müebbet hapis cezası verdi.

SONRA 12 YILA DÜŞÜRDÜ

Daha sonra mahkeme heyeti, sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı, ilgili madde gereğince teşebbüsün ulaştığı düzey, meydana gelen zarar, atış yapılan mermi adedi, sanığın kastının yoğunluğu dikkate alarak cezada indirim yaparak 12 yıla düşürdü.

PİŞMANIM DEYİNCE 10 YILA İNDİ

Mahkeme heyeti son olarak, sanığın suçtan pişmanlığını belirtmesini, duruşmadaki saygılı tutum ve davranışını, suçunu itiraf etmesi sanık lehine takdir indirim kullanarak cezayı 10 yıla düşürüp sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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