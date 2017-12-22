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Yasakçı rektör Alemdaroğlu başörtüsü yasağını savundu

28 Şubat'ın İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu başörtüsü yasağını hata olarak görmediğini açıkladı.

Haber Merkezi | 22.12.2017 - 05:45..
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Yasakçı rektör Alemdaroğlu başörtüsü yasağını savundu

Habertürk TV'de Kübra Par ile Açık ve Net programına konuk olan 28 Şubat'ın İstanbul Üniversitesi Rektörü Alemdaroğlu, başörtüsü yasağını hata olarak görmediğini söyledi.

"SİYASAL İSLAM TÜRKİYE'Yİ TÜRKLÜK DIŞINA ÇEVİRMEKTE"

Kemal Alemdaroğlu, "Mesela şuan başörtülü bakanlar var, başörtülü milletvekilleri var, başörtülü lise müdürleri var, hatta ve hatta hiçbir zaman düşünemeyeğimiz başörtülü üniformalı asker var. Bu bana siyasal islamın Türkiye'yi artık Türklük dışına doğru çevirmekte olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Kemal Alemdaroğlu, başörtüsü yasağını hata olarak görmüyor- VİDEO

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