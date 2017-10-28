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Yaşam tarzını değiştirip 15 ayda 133 kilo verdi

3 yıl önce 228 kilo olan Jared Mollenkopf doktorun ölebileceğini söylemesi üzerine yaşam tarzını değiştirerek kilolarından kurtuldu.

28.10.2017 - 11:53
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Jared Mollenkopf, üç yıl önce 228 kilogram ağırlığındayken, bir doktorun 'eğer yaşamında bir değişiklik yapmazsa ölebileceğini' söyledikten sonra, 15 ayda 133 kilogram verdi. Obezite sınırında olan Jared Mollenkopf, yaşam stilini değiştirerek kilo verdiğini söyledi.

Yaşam tarzını değiştirip 15 ayda 133 kilo verdi

"HER GÜN BİR ÖNCEKİ GÜNE GÖRE DAHA KİLOLU UYANIYORDUM"

Diyetinde asla şekere yer vermeyen Mollenkopf, aynı zamanda yoga, kardiyo ve geleneksel jimnastikten oluşan DPP Yoga yaparak hedefine ulaştığını anlattı.
Mollenkopf, bir blog yazısında, "Bütün yaşamım boyunca şişman biriydim. Her gün bir önceki güne göre daha kilolu uyanıyordum ve bunu kabullenmiştim. Şişman olmak istemiyordum; ancak, aynı zamanda yaşam tarzımı da değiştirmek istemiyordum, çünkü bu bana zor geliyordu. Bugün ise bu durum daha farklı. Kendime değer veriyorum ve yaşamak istiyorum." dedi.

Yaşam tarzını değiştirip 15 ayda 133 kilo verdi

"İŞİN SIRRI HER ŞEYİ KENDİ HIZINDA YAPMAKTA"

Bu yolculuğun kolay olmadığını itiraf eden Jared Mollenkopf, kilo verme yolculuğunun ilk günlerinde hareket edemeyecek kadar yorgun olduğunu belirtti.
Buna karşın kilo vermekte kararlı olduğunu söyleyen ve egzersiz ve diyetle yalnızca 15 ayda 133 kilo veren Mollenkopf, işin sırrının her şeyi kendi hızında yapmakta olduğunu belirtti.

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