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Yaşamayan 22 bin CHP'linin kaydı silindi

CHP, hayatta olmadığını tespit ettiği 22 bin 516 üyesini kayıtlardan düşürdü.

26.04.2017 - 12:14
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporunda, parti genel sekreterliğinin çalışmalarına yer verildi.

Buna göre, CHP, anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılan halk oylaması sürecinde, YSK'dan aldığı seçmen kütüğü kayıtlarını, parti kayıtlarıyla karşılaştırdı.

22 BİN 516 ÜYE

Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) üzerinden yapılan kontroller sonucunda hayatta olmadığı tespit edilen 22 bin 516 üyenin kayıtları parti kütüğünden düşürülerek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili il ve ilçe başkanlıklarına bildirildi.

İLK SIRADA İSTANBUL VAR

Bu kapsamda, üyelikten çıkarılanların en fazla olduğu illerin başında İstanbul geliyor. Listeye göre, CHP'nin İstanbul'dan 3 bin 699, İzmir'den 2 bin 355, Ankara'dan bin 553, Mersin'den 886, Adana'dan 802, Antalya'dan 700 üyesi kayıttan düşürüldü.

EN AZ ÜYE BAYBURT

Raporda il bazında üye sayılarına da yer verildi. Buna göre, CHP'nin en fazla üyesi 253 bin 977 ile İstanbul'da bulunuyor. Bunu 144 bin 729 ile İzmir, 79 bin 613 ile Ankara, 44 bin 807 ile Adana, 41 bin 840 ile Antalya ve 39 bin 798 ile Mersin takip ediyor.

CHP'nin en az üyesinin bulunduğu il ise 372 ile Bayburt oldu. En az üye sayısında Bayburt'u 642 üye ile Hakkari izliyor.

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