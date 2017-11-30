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Yaşar Alptekin: Ateşli sahnelerde oynamam

Kendini dine adayan Yaşar Alptekin, 90'lardaki haline dönmüştü.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 07:29..
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Yaşar Alptekin: Ateşli sahnelerde oynamam

Muhafazakar giyim tarzından vazgeçen Yaşar Alptekin, 90'lardaki haline neden döndüğünü anlattı.

Kendini dine adayan Yaşar Alptekin, yeniden imaj değişikliğine gitmesiyle alakalı olarak "Ben dinden dönmedim, mesleğime geri döndüm." dedi.

"ÖPÜŞMEM SEVİŞMEM"

Oyunculuk için kriterleri de olduğunu söyleyen Yaşar Alptekin, "Öpüşme ve ateşli sahnelerinde oynamam" ifadelerinde bulundu.

"ALLAH VERMİŞ KULLANIYORUM"

Film projelerinde yer alacağını söyleyen Yaşar Alptekin, "Bana bu yakışıklılığı Allah vermiş, ben de bunu kullanıyorum. O yüzden sakalımı kestim, cübbemi çıkardım. Dinden dönmedim. Zaten 25 Aralık'ta tekrar Umre'ye gideceğim" dedi.

"GENÇLER BENİ BİLMEZ"

Yaşar Alptekin sözlerine şu şekilde devam etti: ''13 senedir ben hep kaçıyordum son 2 senedir bunun gerekliliğine inandım. Konferanslara gidiyorum. Ama gençler beni tanımıyor ve konuşmalarım onlar üzerinde etkili olmuyor. Demek ki, 'ünlü olmam lazım' diye düşündük. Bu değişime karar verdik.

Kur'anı ilk okuduğumda "koskoca kainatın sahibi bile 'ben' demiyor 'biz' diyor. Biz kimiz ki, ben yaptım ben ettim diyoruz" diye düşündüm. 13 yıl boyunca bana tavır takındılar. İş gelmedi. Para kazanamadım ama rızkı veren Allah'tır deyip oturmadım da. '5 vakit namaz' tişörtlerini çıkardım, kitap yazdım.

"BEN KIZIMA KARIŞMAM"

Benim kızımın da tesettürü yok. Ben kızımın ergenlikten sonraki fikirlerinden sorumlu değilim. Benim tesettürüm göz kapaklarımdır. Gözümü kapattığım zaman kendimi günahtan haramdan sakınırım.

"SET ORTAMINDA ETKİLEŞİM OLUYOR"

Evlilik Rus ruleti gibi. Tek bir mermi o da mutluluk. Kimse gelecek belli değil. İlk evliliğim 4 yıl, ikinci evliliği 4 ay sürdü. Demek ki 4 uğurlu rakamım. Ben röportajımda '20-25 gün bir kadınla settesiniz. Birbirinize aşık aşık bakıyorsunuz. Mutlaka ki bir etkileşim oluyor.' dedim. Yanlış anlaşıldı. Set ortamında illa ki bir etkileşim oluyor. Benim de oldu. İsim vermem, şimdi hepsi evli...''

Yaşar Alptekin: Ateşli sahnelerde oynamam

Yaşar Alptekin: Ateşli sahnelerde oynamam

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