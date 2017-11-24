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Yaşar Alptekin muhafazakar imajından vazgeçti

Yaşar Alptekin kendisini dine adayınca imajını da değiştirmişti. Alptekin, yeniden imaj değiştirip eski günlerine döndü.

24.11.2017 - 10:05
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Yaşar Alptekin muhafazakar imajından vazgeçti

Yaşar Alptekin muhafazakar imajından vazgeçti

90’ların popüler ismi Türk sinemasının yakışıklı oyuncusu Yaşar Alptekin, önce hacca gitmiş sonra hayatını tamamen değiştirmişti. Kısacası ünlü manken, 2000’lerin başında iç dünyasıyla ilgili önemli bir dönüş yaşamış ve hidayete ermişti.

ESKİYE DÖNDÜ

Yaşar Alptekin, değiştirdiği giyim tarzı ve sakallarıyla da dikkatleri üzerine çekmişti. Bu hafta Yaşar Alptekin sosyal medya hesabından altında kot pantolon üstünde spor gömlekle bir fotoğraf paylaştı.

"BEN İLAHİYATTA OKUMADIM"

Yeni imajıyla ilgili ilk kez konuşan Yaşar Alptekin; “Ben ilahiyat da okumadım, imam hatipte de okumadım. Sanatçıyım daha önceden, yine sanatçıyım. Dolayısıyla da bir dönem sanatçılığa ara vermiştim. Yeniden sanatçılığa başladım. Ben imam hatipte okuyup da sonradan meşhur olacağım diye ortalara çıkmadım. Benim her zaman söylediğim bir şey var; ‘Ben din adamı değilim, dinimin adamıyım… Dolayısıyla da ben çıkmış olduğum bir yolda piştiğime inanıyorum.

"MÜZİKLE HAVAYA GİRDİM"

13 senedir hiç böyle profesyonel çalışmalar yapmamıştım. Açıkça söylemek gerekirse biraz zorlandım. Ama fotoğrafçıya rica ettim, biraz müzik yaptılar, müzikle biraz havaya girdim. Bu işe girmemde aracı olan insanlar var, ben yoksa böyle asırlık çınar ağacı gibi bekliyordum bir kenarda. Ama Allah razı olsun, asırlık çınar ağacına su verdi, oradan bir filiz çıkardı.

"ALLAH FİZİK VERMİŞ YETENEK VERMİŞ"

Onun için güzel bir ekip çalışması oldu. Özlemişim de onu anladım. 13 senedir dile kolay… Her şey çok güzel oldu. Olumlu dönüşler aldım. Ben herkesten memnundum. Çünkü özlediğim bir mesleğe kavuşmuş oldum. Allah bana böyle bir fırsat vermiş, fizik vermiş, yetenek vermiş… Eğer ben buna kullanmazsam hiç olmaz. Dolayısıyla ben de ekibim sayesinde bunu kullandım." dedi.

Yaşar Alptekin muhafazakar imajından vazgeçti

Yaşar Alptekin muhafazakar imajından vazgeçti

Yaşar Alptekin muhafazakar imajından vazgeçti

Yaşar Alptekin muhafazakar imajından vazgeçti

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