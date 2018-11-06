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Yaşar Büyükanıt'ın FETÖ'cülere affı yok

Bazı Fetullahçıların kendisinden helallik istediğini ifade eden Yaşar Büyükanıt, "Hepsi Allah'ından bulsun" dedi.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 09:47..
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Yaşar Büyükanıt'ın FETÖ'cülere affı yok

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymaya kalkan FETÖ'nün; yargı yapılanmasına yer alan Şemdinli soruşturması savcısı Ferhat Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

Sarıkaya'nın gözaltına alınmasının ardından Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt yıllar sonra açıklama yaptı.

"HELALLİK İSTİYORLAR"

O dönemde, terörle mücadele eden komutanlara terör örgütü yöneticisi dendiğini ifade eden Büyükanıt, bugünlerde kendisinden hellalik istediklerini ancak affının olmadığını belirtti.

"HEPSİ ALLAH'INDAN BULSUN"

Sözcü Gazetesi'ne konuşan Yaşar Büyükanıt, "Terörle uğraşan, mücadele eden komutana ‘terör örgütü yöneticisi' dediler. Akıl, mantık alacak gibi değil. Aynı adam benden helallik istiyor. Bunlar maşa oldukları için hepsi Allah'ından bulsun. Memleketin gerçek savcı ve hakimlere ihtiyacı var. Yalan, iftira ve pislik atan bu kişileri son nefesimde bile affetmen. Gerçek olmayan, onur kırıcı tutum içinde bulunanlar, gerçeklerin geç de olsa bir gün ortaya çıkacağını bilmeli." ifadelerini kullandı.

Yaşar Büyükanıt'ın FETÖ'cülere affı yok

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