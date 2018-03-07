Yaşar Gaga vefat etti

Minik Serçe Sezen Aksu'nun menajeri Yaşar Gaga, 30 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Dört yıl önce by-pass ameliyatı olan Yaşar Gaga, Çapa Tıp Fakültesi'nde çoklu organ yetmezliğinden dolayı yoğum bakımda tutuluyordu.

CUSHİNG SENDROMU

Aksu’nun da sık sık hastanede ziyaret ettiği Gaga’nın durumu dün ağırlaştı. Dün son olarak Emel ve Işın Karaca’nın ziyaret ettiği Gaga’nın cushing sendromu rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Yaşar Gaga, bir ara 'Şarkı Söylemek Lazım' isimli yarışmada jürilik de yapmıştı.