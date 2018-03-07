taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.270
USD
3,8041
EURO
4,7285
ALTIN
163,02
PETR
65,3600

Yaşar Gaga vefat etti

30 gündür yoğun bakımda olan Sezen Aksu'nun menajeri Yaşar Gaga, hayata gözlerini yumdu.

Haber Merkezi | 07.03.2018 - 12:10..
  1. Haberler
  2. Magazin

Yaşar Gaga vefat etti

Minik Serçe Sezen Aksu'nun menajeri Yaşar Gaga, 30 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Dört yıl önce by-pass ameliyatı olan Yaşar Gaga, Çapa Tıp Fakültesi'nde çoklu organ yetmezliğinden dolayı yoğum bakımda tutuluyordu.

CUSHİNG SENDROMU

Aksu’nun da sık sık hastanede ziyaret ettiği Gaga’nın durumu dün ağırlaştı. Dün son olarak Emel ve Işın Karaca’nın ziyaret ettiği Gaga’nın cushing sendromu rahatsızlığı olduğu öğrenildi.  Yaşar Gaga, bir ara 'Şarkı Söylemek Lazım' isimli yarışmada jürilik de yapmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu'nun yüzleri teyit edildi
Bilirkişi incelemesi sonucu Bodrum'da teknede görüntülenen çiftin Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu kanıtlandı.
Kim Kardashian'dan olay suçlama
Kardashian, Saint Laurent markasının eşi Kanye West'i kopyaladığını söyledi.
Cansu Dere'den Engin Akyürek açıklaması
Cansu Dere, kendisi gibi oyuncu Engin Akyürek'le aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanladı.
Şilan Makal: Çirkin erkek seviyorum
Genç oyuncular İlayda Aydın ve Şilan Makal, Bebek’te görüntülendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

395
Venezuela'da paralar pul oldu

Venezuela'da paralar pul oldu

86
Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

168
Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

112
Real Madrid çeyrek finalde

Real Madrid çeyrek finalde

22
G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek

G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek

81
HDP'li Feleknas Uca Mehmetçik'e dil uzattı

HDP'li Feleknas Uca Mehmetçik'e dil uzattı

287
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM